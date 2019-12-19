Мать задержанной в РФ израильтянки выразила надежду на помощь Путина по делу дочери

Яффа Иссахар, мать гражданки Израиля Наамы Иссахар, выразила надежду, что президент РФ Владимир Путин сможет повлиять на решение московского суда и ее дочь уже сегодня вернется на родину. Девушка отбывает срок за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Она была приговорена в России к 7,5 годам колонии.

В комментарии «Звезде» Яффа Иссахар отметила, что ее дочь всегда имела положительную репутацию и даже отслужила в армии Израиля.

«Мы с моей второй дочерью, сестрой Наамы, находимся в России вот уже восемь месяцев. Возвращались в Израиль только для того, чтобы продлить визу», - рассказала женщина.

По ее словам, Наама чувствует себя нормально и начала учить русский.

«Ее можно навещать два раза в месяц. В последний раз мы виделись с дочерью в воскресенье»,- добавила Яффаа Иссахар.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Путину от имени и по поручению президента Израиля Реувена Ривлина. Тот, в свою очередь, написал в Twitter, что просит личного вмешательства президента России для предоставления Иссахар «экстраординарного помилования» из-за «особых и индивидуальных обстоятельств дела».

Двадцатипятилетняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в Шереметьево. Там она осуществляла пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив. В момент, когда девушка находилась в транзитной зоне московского аэропорта, на ее багаж обратила внимание служебная собака. После этого сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли в рюкзаке 9,6 грамма гашиша.