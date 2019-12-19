Особый режим доступа в центр Москвы введут на период новогодних праздников

В центральной части российской столицы на период новогодних праздников, которые продлятся с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года, введут особый режим для доступа граждан, сообщили в пресс-службе московской мэрии.

Он будет действовать на территории единого пространства, сформированного на границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции и Красная площадь.

Проход к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

КПП будут расположены на следующих улицах: Тверская, со стороны Пушкинской площади; Моховая, со стороны ул. Большая Никитская; Большая Дмитровка, у выхода из метро «Театральная»; на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка; на улице Никольская; на Ильинке; на улице Москворецкая, возле храма Василия Блаженного.

К местам празднования не будут допускать граждан в состоянии опьянения, лиц с оружием, напитками и пиротехническими изделиями.

Порядок на улицах города в период праздников будут обеспечивать более 40 тысяч человек.