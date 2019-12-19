Все цели обнаружены: почему тестирование С-400 Турцией возмутило США

Недавнее тестирование радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции вызвало волну негодования в Вашингтоне. Ведь специалисты проверяли функционирование связи между системами ПВО и самолетами, задействовав в том числе F-16. Американские истребители стали условными мишенями для российских С-400.

Военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов в комментарии «Специальному репортажу» объяснил истинную причину возмущения американцев. Все дело в том, что в учебном бою С-400 засек все цели.

«Это все равно, что, простите, голыми пятками на шашку лезть. Естественно, что он не оставил никаких целей. Он засек за 500 км, за 600 км, даже на подлете уже 450-500 км дистанции он оказал противодействие», - отметил Артамонов.

Тестирование С-400 проводилось в пригороде Анкары. Позже в Сети появилась видеозапись учебного боя. На размещенных кадрах истребители выполняли полет на низкой высоте. В это время их отслеживали локаторы ЗРК С-400.

Противостояние между Турцией и США из-за приобретения российских противовоздушных систем С-400 смешало все карты американским продавцам оружия. Из-за чего Анкара заинтересовалась российскими Су-57? И почему партнеры США стали отказываться от покупки F-35? Смотрите в новом выпуске «Специального репортажа» 19 декабря в 18:30.