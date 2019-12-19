Владимир Машков украсил елку у театра Табакова игрушками от телеканала «Звезда»

Огромная новогодняя ель появилась на Сухаревской площади у театра Олега Табакова. Символ Нового года установили в рамках специальной программы московского департамента транспорта.

Съемочная группа телеканала «Звезда» не осталась в стороне от праздничного события и предложила художественному руководителю театра Владимиру Машкову и главе столичного дептранса украсить елку своими игрушками. Вскоре на ветвях появились видеокамера и большая конфета с логотипом телеканала «Звезда».

«Новый год обязательно будет новым, это точно. Хочу всем пожелать счастья, здоровья. У нас бывают неприятности в жизни, но они не так долго будут продолжаться, как приятные впечатления. Фиксируйтесь на приятных впечатлениях от нашей прекрасной жизни», - рассказал художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

Новогодняя елка от департамента транспорта Москвы, не первый пример сотрудничества с театром Табакова. В метрополитене курсирует поезд, посвященный творчеству любимого актера и режиссера.