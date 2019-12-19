Путин отметил профессионализм военнослужащих Национального центра управления обороной РФ

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и персонал Национального центра управления обороной РФ с пятилетием со дня основания центра, подчеркнув их самоотверженность и профессионализм. Телеграмма с соответствующим посланием президента опубликована на сайте Кремля.

«Здесь служат высококлассные специалисты, ответственно подходящие к порученному делу. Благодаря их профессионализму, самоотверженности и верности Присяге Центр достойно прошел сложные этапы становления, решил многие нестандартные, нетривиальные задачи и сегодня является важнейшим звеном системы военного управления государства», - говорится в телеграмме.

По словам президента, военнослужащие и впредь будут с честью выполнять свой долг, а также вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности России.

«Желаю военнослужащим и гражданскому персоналу Национального центра управления обороной Российской Федерации крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо нашей Родины», - добавил президент.

Национальный центр управления обороной Российской Федерации - военная структура управления, находящаяся в подчинении Генерального штаба, созданная для координации действий Вооруженных сил Российской Федерации и поддержания их в боеспособном состоянии, а также для выполнения других информационных и координационных задач по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.

Подробнее о НЦУО можно узнать в новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».