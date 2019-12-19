В Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина

В Москве началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году. Среди них – корреспонденты крупнейших федеральных и мировых СМИ.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер готовился к общению с прессой заблаговременно: он анализировал весь массив информации о социально-экономическом положении в стране, а также обсуждал вопросы с министрами, вице-премьерами и руководителями федеральных агентств.

Традиционно президент РФ начинает пресс-конференцию с подведения итогов года. После этого Путин ответит на вопросы журналистов. В этом году приоритет отдается российским СМИ. Ожидается, что во время пресс-конференции президент подведет экономические итоги года и ответит на вопросы о пенсиях, нацпроектах, реальных доходах населения, Евросоюзе, Украине и многом другом.

Как правило, пресс-конференция длится более трех часов.