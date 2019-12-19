На комиссии Минобороны РФ обсудят инновационные проекты и технологии

Заседание комиссии Минобороны РФ состоится в Москве 19 декабря. Участники обсудят работу по инновационным проектам и технологиям в 2019 году.

В работе комиссии примут участие более 80 представителей от органов военного управления и заинтересованных организаций. Руководить заседанием будет заместитель главы Минобороны генерал армии Павел Попов.

На мероприятии запланированы выступление начальника ГУНИД Минобороны генерала-майора Андрея Гончарова, доклады представителей РАН и Министерства науки и высшего образования об использовании научного потенциала для развития и внедрения передовых технологий, а также проведении исследований на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

В рамках заседания также развернется тематическая экспозиция, на которой предприятия и организации представят инновационные разработки.