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Иран ожидает расширения сотрудничества с Россией в Фордо

Анна Касаткина
00:44 19.12.2019
Иранский посол Мехди Санаи отметил особую роль РФ в поддержке иранской ядерной сделки.
Иран ожидает расширения сотрудничества с Россией в Фордо
© Фото: Ahmad Halabisaz globallookpress

Иран ожидает продолжения и расширения сотрудничества с Россией по ядерному объекту в Фордо. Об этом заявил посол Ирана Мехди Санаи.

Он отметил, что Россия оказывает значительную поддержку иранской ядерной сделке и принимала активное участие в разработке и принятии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам Санаи, в отличии от РФ страны Евросоюза ведут себя в этом отношении весьма пассивно.

«Россия же была и остается самым серьезным партнером Ирана по этому соглашению. Мы ожидаем, что текущее ирано-российское сотрудничество в рамках реализации СВПД, в частности по ядерному объекту в Фордо, продолжится и даже расширится», - сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Санаи добавил, что Совет национальной безопасности Ирана принял решение о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД с промежутками в 60 дней. По его словам, существует вероятность, что в итоге не останется обязательств, которые «Иран захочет исполнять».

Россия с 5 декабря приостановила работы по перепрофилированию завода в Фордо из-за начала обогащения урана на нем. В МИД РФ отметили, что от объекта не отказываются, а «Росатом» уже ведет разработку мер для продолжения работы.

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