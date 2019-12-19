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Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Роман Захаров
00:25 19.12.2019
Годовой доход юной жительницы Краснодарского края, который ей приносят видеоблоги на Youtube, составляет 18 миллионов долларов.
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
© Фото: Carsten Rehder, globallookpress

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров. В топ-3 попала пятилетняя россиянка из Краснодарского края, суммарная аудитория каналов которой составляет 107 миллионов подписчиков. Наиболее популярные из них - Like Nastya Vlog (42,3 миллиона подписчиков) и Like Nastya (15,2 миллиона). В общей сложности видео маленькой блогерши посмотрели 42 миллиарда раз.

По подсчетам журнала, ее годовой доход составляет 18 миллионов долларов (примерно 1 миллиард 128 миллионов рублей), без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам. С каналами девочки ведут сотрудничество крупные корпорации, производящие продукты питания и игрушки.

В материале отмечается, что юная Youtube-звезда родилась с церебральным параличом и медики опасались, что она никогда не сможет говорить. Родители не сдавались и записывали успехи своего ребенка на камеру. Сегодня ролики о ее ежедневных занятиях, прогулках и играх выпускаются на семи языках.

Первое место списка занял восьмилетний Райан Каджи - автор канала Ryan ToysReview. Его ежегодный доход составляет 26 миллионов долларов. На второй строчке расположился блог пятерых друзей Dude Perfect, которые выполняют разные трюки. За год молодые люди зарабатывают 20 миллионов долларов.

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