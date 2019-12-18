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Группа Aqua объявила о возвращении на сцену

Иван Линдеманн
09:52 18.12.2019
Артисты поп-группы прекратили свою деятельность около 20 лет.
Группа Aqua объявила о возвращении на сцену
© Фото: Aqua, Facebook

Музыканты скандинавской поп-группы Aqua в 2020 году отправятся в тур по Канаде, а в апреле выступят на фестивале Coachella в Калифорнии.

Таким образом популярные в конце прошлого века исполнители спустя 20 лет перерыва решили вернуться на сцену.

По данным таблоида Mirror, сейчас участники Aqua работают над новой музыкой.

В коллектив группы, образованной в 1989 году, входило четыре человека: Серена Растед, Клаус Норрен, Рене Диф и Лене.

Aqua прославилась благодаря хитам Barbie girl, Doctor Jones и Turn back time.

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