Группа Aqua объявила о возвращении на сцену
Артисты поп-группы прекратили свою деятельность около 20 лет.
© Фото: Aqua, Facebook
Музыканты скандинавской поп-группы Aqua в 2020 году отправятся в тур по Канаде, а в апреле выступят на фестивале Coachella в Калифорнии.
Таким образом популярные в конце прошлого века исполнители спустя 20 лет перерыва решили вернуться на сцену.
По данным таблоида Mirror, сейчас участники Aqua работают над новой музыкой.
В коллектив группы, образованной в 1989 году, входило четыре человека: Серена Растед, Клаус Норрен, Рене Диф и Лене.
Aqua прославилась благодаря хитам Barbie girl, Doctor Jones и Turn back time.