Группа Aqua объявила о возвращении на сцену

Музыканты скандинавской поп-группы Aqua в 2020 году отправятся в тур по Канаде, а в апреле выступят на фестивале Coachella в Калифорнии.

Таким образом популярные в конце прошлого века исполнители спустя 20 лет перерыва решили вернуться на сцену.

По данным таблоида Mirror, сейчас участники Aqua работают над новой музыкой.

В коллектив группы, образованной в 1989 году, входило четыре человека: Серена Растед, Клаус Норрен, Рене Диф и Лене.

Aqua прославилась благодаря хитам Barbie girl, Doctor Jones и Turn back time.