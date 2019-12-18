Владельцем задержанной во Внуково партии метадона оказалась ООН

Груз метадона, который летел в Таджикистан и был задержан в аэропорту Внуково, принадлежит ООН. В организации объяснили, что товар был направлен в рамках Программы развития ООН (ПРООН) по профилактике ВИЧ, однако его маркировка оказалось неверной.

Как уточнил представитель ПРООН, в настоящее время организация общается с российскими властями для решения данного вопроса.

«Эта партия метадона стоимостью 79310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции», - цитирует сообщение организации РИА Новости.

Ранее в Федеральной таможенной службе РФ сообщили об изъятии контрабандной партии метадона во Внуково. Стоимость груза оценили в 5,8 миллиарда рублей. По данным ФТС, партия была обнаружена еще в начале месяца. Шестого декабря таможня аэропорта возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».