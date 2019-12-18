Патрушев обсудил с иранским коллегой двустороннее сотрудничество в сфере безопасности
Встреча прошла в преддверии многосторонних переговоров по афганской проблеме.
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с иранским коллегой Али Шамхани обсудил сотрудничество Москвы и Тегерана в вопросах безопасности.
Диалог состоялся в Тегеране перед началом многосторонних переговоров секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященных афганской проблематике.
По словам пресс-секретаря аппарата Совбеза РФ Евгения Аношина, в повестку двусторонней встречи также вошли несколько международных вопросов.
Отдельное внимание Патрушев и Шамхани уделили важности сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.