Степаненко отреагировала на сообщения о пятой свадьбе Петросяна

Новоиспеченная супруга юмориста Евгения Петросяна после свадьбы оставила себе девичью фамилию. Тридцатилетняя Татьяна Брухунова стала законной женой сатирика в начале декабря.

Как сообщает сайт газеты «Комсомольская правда», пара не стала устраивать пышную свадьбу и просто расписалась в Кутузовском загсе. Незадолго до торжества Брухунова разместила в Сети фотографию, на которой отчетливо видно появившееся на безымянном пальце кольцо. По предварительным оценкам экспертов, такое украшение может стоить порядка 250 тысяч рублей.

На сообщения о свадьбе отреагировала также бывшая супруга юмориста Елена Степаненко. Она отметила, что у них с Петросяном все еще продолжатся процесс дележа совместного имущества.

«Пожелайте счастья, здоровья молодым, и все. И пускай живут счастливо в конце концов. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет», - заявила она.

Известный юморист Евгений Петросян в ноябре прошлого года официально развелся с супругой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Для юмориста брак с Татьяной Брухуновой стал пятым.