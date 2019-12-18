СМИ: США признали, что уже не могут помешать «Северному потоку-2»

Вашингтон больше не может оказать влияние на строительство «Северного потока-2». Несмотря на включенные в оборонный бюджет антироссийские санкции из-за газопровода, у США не осталось рычагов давления.

Согласно информации Bloomberg, ограничительные меры «слишком запоздали».

Теперь, как сообщается, Штаты собираются сосредоточиться на этой проблеме после того, как в Москве начнет работу новый посол Джон Салливан.

Во вторник, 17 декабря, сенаторы поддержали законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении иностранных компаний, помогающих строить «Северный поток-2». Ограничительные меры предлагают включить в оборонный бюджет США на 2020 год.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Дональд Трамп. Документ уже направлен в Белый дом.

В Вашингтоне выступают против строительства трубопровода, проходящего по дну Балтийского моря из России в Германию. Там считают, что «Северный поток-2» сделает Европу зависимой от поставок российских энергоресурсов. При этом Соединенные штаты сами хотят поставлять в страны Евросоюза сжиженный природный газ.