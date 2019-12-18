В Крыму прокомментировали желание Зеленского отменить спецстатус Севастополя

Огромная ошибка со сторона Владимира Зеленского. Так предложенный украинским президентом законопроект об отмене особого статуса Севастополя прокомментировал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он считает, что власти Украины вовсе должны убрать из конституции страны пункты, в которых упоминается Крым и Севастополь, которые «сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», сообщил Гемпель РИА Новости.

По словам крымского парламентария, конституция Украины устарела почти на шесть лет.

В то же время другой представитель Крыма, глава государственного комитета региона по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, считает, что киевские власти имеют право на любые инициативы. Только для жителей полуострова, который стал часть России, это не имеет никакого значения.

В среду, 18 декабря, стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект конституционных поправок о децентрализации. Согласно документу, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. Особый правовой статус Севастополя в проекте закона не прописан.