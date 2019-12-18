Во ФСИН назвали местонахождение «пропавшего» в СИЗО экс-губернатора Сахалинской области

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был доставлен в следственный изолятор Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону. До этого он находился в СИЗО Хабаровска, уточняет «360».

Ранее адвокат Евгений Балабас заявлял о том, что Хорошавина на протяжении месяца не могут найти его родственники и защитники.

Комментируя информацию о СИЗО Южно-Сахалинска, адвокат заявил, что намерен проверить эти данные, сообщает РИА Новости.

В феврале прошлого года Хорошавин был признан виновным в получении взяток и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.