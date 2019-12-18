На Карибах яхта протаранила причал: видео

На карибском острове Сан-Мартин яхта стоимостью 120 миллионов долларов протаранила кабину управления мостом. В этот момент на пристани находились десятки очевидцев.

Пострадавших в результате ЧП нет. Оператор моста также успел выпрыгнуть из кабины.

Известно, что судно принадлежит пакистанскому миллиардеру. Что стало причиной аварии пока неизвестно. По одной из версий, капитан забыл закрыть боковую смотровую площадку на яхте и не рассчитал габариты. По другой - столкновение произошло из-за сильного ветра.