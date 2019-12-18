В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем
Власти Магаданской области приняли решение сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, согласно которому рабочим днем вместо вторника 31 декабря будет суббота 28 декабря. Такое решение он принял в результате проведенного в социальных сетях опроса.
Отдыхать в предновогодний день будут государственные служащие региона, работники предприятий и организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области.
Ранее 31 декабря объявили выходным днем в Пензенской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областях, Ставрополье, Крыму и Карачаево-Черкесии.