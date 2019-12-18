Автобус протаранил торговые ряды в Иркутске

В Иркутске у остановки «Поселок энергетиков» произошло серьезное ДТП. Рейсовый автобус №90, следовавший по маршруту «Аэропорт – Студгородок», протаранил уличную сельскохозяйственную ярмарку.

Кадры происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что автобус врезался в автомобиль Honda и протащил его к торговым рядам.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.