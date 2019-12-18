Онкологи назвали способ борьбы с распространенным раком

Женщины, которые после 50 лет потеряли вес, подвержены меньшему риску развития рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые Американского онкологического общества.

Они проводили исследования в течение 10 лет. В эксперименте принимали участие 180 тысяч женщин в возрасте от 50 лет. Их вес измеряли трижды: в самом начале, через 5 лет и спустя еще 4 года.

Выяснилось, что у женщин с устойчивой потерей веса риск онкологии был ниже, чем у женщин, чей вес оставался стабильным или рос.

Участницы эксперимента, которые потеряли от 2 до 4,5 килограммов, как показали результаты исследования, оказались склонны к раку молочной железы примерно на 13% меньше, чем женщины со стабильным весом.

Те, кто потерял от 4,5 до 9 килограммов, были подвержены раку на 16% меньше, от 9 и более килограммов – на 26%.

Об исследовании сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!. Ученые отмечают, что большему риску подвержены жительницы США. В этой стране лишний вес имеют более двух третей взрослых женщин.