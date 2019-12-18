СМИ: Джонсон запретил британским министрам ехать на форум в Давос

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Всемирный экономический форум, который пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января 2020 года. Об этом со ссылкой на представителей Даунинг-стрит сообщила газета The Guardian.

Сам глава кабмина также отказался от поездки. Издание уточняет, что Джонсон решил сконцентрироваться на проблемах народа Великобритании.

На 31 января 2020 года запланирован Brexit, который британский премьер пообещал осуществить без всяких «но» и «если».

Борис Джонсон, который на прошлой неделе одержал победу на досрочных парламентских выборах, уже почти сформировал основной состав своего кабинета. Ему осталось заполнить две должности заместителей министров.

В понедельник, 16 декабря, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в планах президента РФ нет поездки на Давосский форум.