Назван продукт для борьбы с болезнями сердца

Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed пришли к выводу, что постоянное употребление перца чили может снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Исследователи проанализировали данные 23 тысяч человек, которые принимали участие в эксперименте. За их состоянием ученые наблюдали в течение восьми лет.

В результате выяснилось, что люди, которые не реже четырех раз в неделю ели острый красный перец, умирали от сердечного приступа на 40% реже. Более того, вполовину снизился порог смертности от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто отказался от данного продукта, сообщается в журнале EurekAlert!.

Перец чили также ранее назвали отличным средством, который позволяет ускорить метаболизм. Помимо него в перечень вошли и другие продукты.