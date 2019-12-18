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В СИЗО пропал экс-глава Сахалина Хорошавин

Иван Линдеманн
06:29 18.12.2019
В конце ноября бывшего чиновника увезли из изолятора в неизвестном направлении, управление ФСИН по региону на запрос адвоката о местонахождении его подзащитного пока не ответило.
В СИЗО пропал экс-глава Сахалина Хорошавин
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Адвокаты и родственники бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, который был осужден на 13 лет колонии за коррупционные преступления, не могут его найти. Они не знают о его местонахождении около месяца.

Как рассказал РИА Новости адвокат заключенного Евгений Балабас, 18 ноября Хорошавина увезли из СИЗО в неизвестном направлении. Он отметил, что у экс-губернатора серьезные проблемы со здоровьем – он принимал лекарства для сердца, от давления и успокоительные.

Также Балабас сообщил, что его подзащитный не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, хотя этот срок закончился 27 октября. Кроме того, для подготовки к судебному процессу Хорошавину нужно находиться в СИЗО Южно-Сахалинска, но его там нет.

Сахалинское управление ФСИН на запрос адвоката о местонахождении Хорошавина пока не ответило.

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан в апреле 2015 года. В феврале 2018 года его признали виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. Экс-чиновник был приговорен к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей. Сам Хорошавин вины не признал.

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