Соскучился по ласке: попытки тюленя подружиться с дайвером попали на видео

Дайвер Бен Бурвилль стал «жертвой» любвеобильного тюленя во время одного из погружений вблизи архипелага Фарн у берегов Нортумберленд. Ластоногое приблизилось к мужчине и даже попыталось его обнять.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, тюлень несколько раз «хватается» за руку дайвера. Со стороны дикое млекопитающее выглядит как домашний питомец.

По словам мужчины, несмотря на то, что тюлени отдаленно напоминают собак, по физиологическим признакам они схожи с медведями из-за мощных ластов и когтей. При этом в пасти таких ластоногих содержится множество вредных бактерий, опасных для человека.