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Соскучился по ласке: попытки тюленя подружиться с дайвером попали на видео

Наталия Майорова
06:29 18.12.2019
Несмотря на любвеобильность тюленя, мужчина отметил, что по физиологическим признакам эти животные напоминают медведей, поскольку имеют мощные ласты и когти.
© Видео: ABC7 News Bay Area, YouTube © Фото: ABC7 News Bay Area, youtube

Дайвер Бен Бурвилль стал «жертвой» любвеобильного тюленя во время одного из погружений вблизи архипелага Фарн у берегов Нортумберленд. Ластоногое приблизилось к мужчине и даже попыталось его обнять.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, тюлень несколько раз «хватается» за руку дайвера. Со стороны дикое млекопитающее выглядит как домашний питомец.

По словам мужчины, несмотря на то, что тюлени отдаленно напоминают собак, по физиологическим признакам они схожи с медведями из-за мощных ластов и когтей. При этом в пасти таких ластоногих содержится множество вредных бактерий, опасных для человека.

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