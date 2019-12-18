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Ледокол «Иван Сусанин» проложил путь кораблям ТОФ на Камчатке

Анна Касаткина
05:14 18.12.2019
До конца сезона ледоколы и буксиры совершат не менее 50 выходов в море.
Ледокол «Иван Сусанин» проложил путь кораблям ТОФ на Камчатке
© Фото: Минобороны России

Ледоколы Тихоокеанского флота провели обколку льда толщиной до 50 сантиметров на пункте базирования атомных подводных лодок на Камчатке. Ото льда очистили участок, превышающий десять квадратных километров.

Лед скопился в акватории из-за длительных морозов и сильного ветра.

«Для устранения сложной ледовой обстановки на судоходном фарватере и у причалов, где ошвартованы корабли Тихоокеанского флота, ледоколы отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России провели первую в наступившем зимнем периоде обколку льда», - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Уточняется также, что на данном этапе задача по обеспечению безопасной навигации в бухте Крашенинникова возложена на патрульный ледокол проекта 97П «Иван Сусанин». Планируется, что до конца сезона ледоколы и буксиры совершат не менее 50 выходов в море.

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