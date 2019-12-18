Ледокол «Иван Сусанин» проложил путь кораблям ТОФ на Камчатке

Ледоколы Тихоокеанского флота провели обколку льда толщиной до 50 сантиметров на пункте базирования атомных подводных лодок на Камчатке. Ото льда очистили участок, превышающий десять квадратных километров.

Лед скопился в акватории из-за длительных морозов и сильного ветра.

«Для устранения сложной ледовой обстановки на судоходном фарватере и у причалов, где ошвартованы корабли Тихоокеанского флота, ледоколы отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России провели первую в наступившем зимнем периоде обколку льда», - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Уточняется также, что на данном этапе задача по обеспечению безопасной навигации в бухте Крашенинникова возложена на патрульный ледокол проекта 97П «Иван Сусанин». Планируется, что до конца сезона ледоколы и буксиры совершат не менее 50 выходов в море.