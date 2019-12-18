Российские ученые стали авторами самой обсуждаемой в Сети научной статьи

Статья сотрудников Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) стала абсолютным лидером сервиса Altmetric Top 100, оценивающего онлайн-активность в отношении научных публикаций в Интернете, по количеству репостов за семь лет существования рейтинга. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Сколтеха.

Материал, в котором рассматривается возможность создания концепции, позволяющей синтезировать реалистичные видеопоследовательности, имитирующие речь и мимику определенного человека, написали российские ученые Егор Захаров, Александра Шишея, Егор Бурков и Дмитрий Лемпицкий.

Работа была связана с очередным этапом в развитии технологий распознавания и генерации лиц. Сотрудники Сколтеха планировали усовершенствовать функции телеприсутствия в виртуальной и дополненной реальности. Важной частью такой среды является реалистичная передача того, как выглядят и двигаются люди.

Специалисты хотели добиться более естественного изображения и в итоге им удалось создать алгоритм, которому достаточно нескольких фотографий человека, чтобы создать его реалистичный видеоаватар.

Сервис Altmetric позволяет отслеживать реакцию на публикуемые научные работы в Интернете, проводя анализ высказываний и дискуссий пользователей на разных форумах, а также публикаций в наиболее известных СМИ и обсуждений в соцсетях и блогах.