Сирийская армия отбила атаку террористов близ города Хан-Шейхун

В Сирии боевики, занявшие окрестности города Хан-Шейхун, обстреляли юго-восточную окраину идлибской зоны деэскалации. Боеприпасов они не жалели: экипированы бандиты не хуже, чем сирийская армия.

Правительственные войска открыли ответный огонь и перешли в контрнаступление. В ходе завязавшегося боя террористы понесли серьезные потери и были вынуждены отступить с занятых позиций.

Последнее время атаки со стороны бандитов происходят все чаще. В так называемой зоне тишины, поддерживать которую согласились представители группировок, пока хозяйничающих в идлибской зоне, все громче раздается оружейная канонада. Уже несколько лет здесь держат оборону элитные сирийские части.

«Наши позиция периодически обстреливают. Мы отвечает точечными ударами по местам, откуда ведется стрельба. Стреляют из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. За этот месяц у нас десятки погибших и раненых, как военные, так и гражданские», - объяснил «Звезде» офицер сирийской армии Рами Манас.

До войны в Хан-Шейхуне жило около 80 тысяч человек. Сейчас это город-призрак. Те кто там жил, покинули свои дома, ведь боевики не разбирают по кому стрелять.

В самом городе сейчас относительно спокойно. А на окраинах продолжаются бои: террористы почти каждый день идут в новую атаку.