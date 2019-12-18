В «Нафтогазе» назвали возможные сроки переговоров по транзиту российского газа

В случае неудачи переговоров по транзиту российского газа через Украину они могут продолжиться весной 2020 года. Об этом заявил председатель правления украинской госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Коболев уточнил, что дискуссии могут быть запланированы на апрель и май.

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», - цитирует его издание «Зеркало недели».

При этом он добавил, что прекращение транзита на длительный срок означает серьезные вызовы для экономики Украины. Экономический рост из-за этого может замедлиться, отметил Коболев.

На саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря лидеры России и Украины обсудили вопрос транзита газа. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в следующем году вероятно продление соглашения между странами. Он также добавил, что рассматривается вариант взыскания с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» по решению суда $3 млрд не деньгами, а топливом.