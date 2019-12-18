Нарратив лжи из первых рук: уволенный за правду о Сирии журналист Newsweek раскрыл «кухню» западных СМИ

Крупные западные средства массовой информации жестко контролируются государственными структурами, в том числе Государственным департаментом США. Редакторы изданий придерживаются заданной информационной повестки, особенно в темах международного звучания. Одной из таких тем является ситуация в Сирии. Публикации о происходящем в ней подвергаются наиболее суровой цензуре.

Бывший журналист Newsweek Тарек Хаддад, уволенный за попытку опубликовать статью о «химической атаке» в сирийской Думе, дал интервью «Звезде». Хаддад раскрыл подробности своего увольнения из авторитетного издания, а также изложил картину современного медианарратива в западных СМИ. Факты, которые не ложатся в русло повестки, просто игнорируются, а продвигающие их журналисты подвергаются наказанию.

Тарек Хаддад специализировался на Сирии. Камнем преткновения между ним и редакцией стала попытка опубликовать материал, в котором упоминалось письмо инженера ОЗХО, работавшего в Думе после «химической атаки». Изложенная в письме информация подтверждала версию об инсценировке – специалист заявлял, что на месте предполагаемого инцидента практически нет хлора, а баллоны с «ядовитым веществом» пусты.

Историю своего противостояния с редакцией Newsweek Тарек Хаддад подробно изложил в большой статье на личном сайте. Материал снабжен графикой, электронными письмами и скриншотами переписок журналиста с редакционным начальством. Несостоявшуюся публикацию Хаддада о «химической атаке» в Думе последовательно игнорировали, объясняя происходящее «репутационным риском» и предлагая «не развивать тему». История закончилась увольнением Хаддада.

© tareqhaddad.com

«До последних нескольких дней я был журналистом Newsweek. Я решил уволиться, потому что, в сущности, я стоял перед простым выбором. С одной стороны я мог продолжать работать на компанию, остаться в их шикарном офисе в Лондоне и получать хорошую зарплату, но только если бы я замалчивал важные факты. Либо я мог покинуть компанию и рассказать правду. Решение было простым. Если мне повезет, меня будут дискредитировать, называя конспирологом, может защитником Асада или даже российским активистом», - иронизирует журналист.

Все отказы опирались на мнение редактора Дими Райдера, который отвечал за международную повестку в издании. Хаддад выяснил, что этот журналист ранее являлся редактором европейского представительства Совета по международным отношениям США. Данная организация плотно связана с правительством и политическими элитами Штатов, а также с оборонной промышленностью и инвесторами. Совет обладает огромным влиянием и, как выяснил журналист, напрямую способен управлять повесткой крупнейших изданий. Стоит отметить, что спорный материал о Думе – не единственный, с которым у журналиста возникли проблемы.

© tareqhaddad.com

«Если ты хочешь сказать то, что противоречит официальной позиции твоего государства, это становится очень сложно. Пропаганда становится такой изощренной, что большая часть общественности будет верить тому, что говорит им государство. Неудивительно, что то, что я хотел сказать, многократно не было опубликовано», - отметил Хаддад в интервью «Звезде».

В своей статье бывший автор Newsweek разобрал множество примеров управления общественным мнением западными СМИ, прямой цензуры и изощренных информационных подлогов. Тематика широка и касается не только международной повестки, но и внутренней политической борьбы в США и Британии. История цензуры и манипуляции со стороны государства на западе насчитывает сотни эпизодов. Внутренняя корпоративная самоцензура под этим гнетом почти автоматически «выдавливает» объективных журналистов из профессиональной среды, не забывая декларировать «независимость и объективность информации». По мнению Хаддада, многие редакторы просто не идут на конфликт с государством и сознательно не освещают неприятные для правительства факты.

«В США и Британии много хороших журналистов, но они находятся под давлением государственных органов или редакторов, которые связаны с Госдепом США. За одну неделю до того, как я уволился, была уволена другая репортер Newsweek, которая писала статью про Дональда Трампа и про то, что он якобы собирался делать на День Благодарения, и что оказалось неправдой. Был огромный скандал, почти каждое издание в США написало про это и не единожды. А про меня написали только на Fox News, и никакое другое издание решило больше не передавать это. Я думаю, что это потому, что проблема моей истории заключается в том, что почти любое СМИ в США имеет очень тесные связи с сотрудниками Госдепа, происходит конфликт интересов. Если такие издания как Washington Post, the New York Times, Newsweek в США, и The Guardian в Британии, потеряют свои связи с государством, они потеряют возможность интервьюировать важных политиков и рассказывать другие истории. Эта история, про «химическую атаку» в Думе, является настолько позорной для правительств в США и Британии, что рассказывать о ней - огромный риск для издания», - рассказал журналист.

Как утверждает Хаддад, вскоре издания не смогут игнорировать факты об инсценировке «химической атаки» в Думе и продолжать придерживаться официальной версии - рано или поздно им придется сделать выбор. Журналист напомнил, что использование вымышленных преступлений для влияния на общественное мнение – типичная практика СМИ. Пропаганда развивается и включает в себя использование якобы «гражданских общественных организаций» вроде «Белых касок» или Bellingcat.