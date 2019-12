Нарратив лжи из первых рук: уволенный за правду о Сирии журналист Newsweek раскрыл «кухню» западных СМИ

Крупные западные средства массовой информации жестко контролируются государственными структурами, в том числе Государственным департаментом США. Редакторы изданий придерживаются заданной информационной повестки, особенно в темах международного звучания. Одной из таких тем является ситуация в Сирии. Публикации о происходящем в ней подвергаются наиболее суровой цензуре.

Бывший журналист Newsweek Тарек Хаддад, уволенный за попытку опубликовать статью о «химической атаке» в сирийской Думе, дал интервью «Звезде». Хаддад раскрыл подробности своего увольнения из авторитетного издания, а также изложил картину современного медианарратива в западных СМИ. Факты, которые не ложатся в русло повестки, просто игнорируются, а продвигающие их журналисты подвергаются наказанию.

Тарек Хаддад специализировался на Сирии. Камнем преткновения между ним и редакцией стала попытка опубликовать материал, в котором упоминалось письмо инженера ОЗХО, работавшего в Думе после «химической атаки». Изложенная в письме информация подтверждала версию об инсценировке – специалист заявлял, что на месте предполагаемого инцидента практически нет хлора, а баллоны с «ядовитым веществом» пусты.

Историю своего противостояния с редакцией Newsweek Тарек Хаддад подробно изложил в большой статье на личном сайте. Материал снабжен графикой, электронными письмами и скриншотами переписок журналиста с редакционным начальством. Несостоявшуюся публикацию Хаддада о «химической атаке» в Думе последовательно игнорировали, объясняя происходящее «репутационным риском» и предлагая «не развивать тему». История закончилась увольнением Хаддада.

Все отказы опирались на мнение редактора Дими Райдера, который отвечал за международную повестку в издании. Хаддад выяснил, что этот журналист ранее являлся редактором европейского представительства Совета по международным отношениям США. Данная организация плотно связана с правительством и политическими элитами Штатов, а также с оборонной промышленностью и инвесторами. Совет обладает огромным влиянием и, как выяснил журналист, напрямую способен управлять повесткой крупнейших изданий. Стоит отметить, что спорный материал о Думе – не единственный, с которым у журналиста возникли проблемы.

В своей статье бывший автор Newsweek разобрал множество примеров управления общественным мнением западными СМИ, прямой цензуры и изощренных информационных подлогов. Тематика широка и касается не только международной повестки, но и внутренней политической борьбы в США и Британии. История цензуры и манипуляции со стороны государства на западе насчитывает сотни эпизодов. Внутренняя корпоративная самоцензура под этим гнетом почти автоматически «выдавливает» объективных журналистов из профессиональной среды, не забывая декларировать «независимость и объективность информации». По мнению Хаддада, многие редакторы просто не идут на конфликт с государством и сознательно не освещают неприятные для правительства факты.

«В США и Британии много хороших журналистов, но они находятся под давлением государственных органов или редакторов, которые связаны с Госдепом США. За одну неделю до того, как я уволился, была уволена другая репортер Newsweek, которая писала статью про Дональда Трампа и про то, что он якобы собирался делать на День Благодарения, и что оказалось неправдой. Был огромный скандал, почти каждое издание в США написало про это и не единожды. А про меня написали только на Fox News, и никакое другое издание решило больше не передавать это. Я думаю, что это потому, что проблема моей истории заключается в том, что почти любое СМИ в США имеет очень тесные связи с сотрудниками Госдепа, происходит конфликт интересов. Если такие издания как Washington Post, the New York Times, Newsweek в США, и The Guardian в Британии, потеряют свои связи с государством, они потеряют возможность интервьюировать важных политиков и рассказывать другие истории. Эта история, про «химическую атаку» в Думе, является настолько позорной для правительств в США и Британии, что рассказывать о ней - огромный риск для издания», - рассказал журналист.