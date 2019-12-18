Один из первых: легендарному космонавту Борису Волынову исполнилось 85 лет

Сегодня старейший космонавт страны Борис Волынов отмечает 85 лет. Современник Гагарина, он дважды летал за пределы Земли.

«Когда я первый раз взлетел эмоции переполняли через край, совершение мечты, когда у тебя выросли крылья. Человек с крыльями. Лететь куда хочешь. И это ощущение не забывается», - вспоминает именинник свой первый полет.

Сейчас Волынов говорит, что если была бы возможность, то отправился на орбиту и в третий раз, несмотря на испытания, которые пришлось бы пройти.

В первый раз, в 1969 году, когда летел на корабле «Союз-5», пришлось впервые в истории осуществлять стыковку с «Союзом-4». Аппараты объединились не только отсеками, но и электросистемами. Так получилась первая орбитальная станция.

Но при возвращении начались трудности. Спуск пошел нештатно, корабль сильно крутился, пылала обшивка, плавился металл. Взрывались баки с горючим, а Волынов без скафандра и респиратора в дыму надиктовывал на магнитофон, что происходит.

Второй полет в 1976 году тоже был не без проблем. На 42-е сутки секретная военная станция «Алмаз» выключилась. Космонавты два часа не знали, где находятся, и выживут ли вообще. Но Борис Волынов сумел найти решение и перезапустить технику.