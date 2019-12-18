Лавров назвал условие для «нового старта» отношений с Евросоюзом

Начало нового институционального цикла и смена руководства в Евросоюзе (ЕС) дает возможность «нового старта» в отношениях с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел рассказал, что уже состоялись первые контакты с новым руководством объединения – пост главы Евросовета в ноябре занял экс-премьер бельгийского правительства Шарль Мишель, с 1 декабря также приступила к исполнению своих обязанностей новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для "нового старта" в наших отношениях. Как минимум - это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире», - написал Лавров в своей статье «Соседи по Европе» для «Российской газеты».

Он подчеркнул, что Россия готова к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС в гармонии с интересами союзников и всех других партнеров в Евразии.

Ранее Лавров упрекнул ЕС в стремлении разделить Европу на «настоящую» (государства-члены Евросоюза) и остальные страны. Таким образом, отметил он, искажается и география, и история.