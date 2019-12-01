Анна Семенович рассказала о болезни груди
Певица страдает патологией под названием гигантомастия.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Певица Анна Семенович поделилась с фанатами тем, что страдает от медицинской патологии - гигантомастии.
«Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма», - объяснила артистка свой диагноз.
По словам Семенович, наличие отклонения установил маммолог. Певица добавила, что эта патология передается по наследству.
Гигантомастия – отклонение, связанное с аномальным ростом груди. Как сообщила Семенович в эфире НТВ, из-за болезни ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.