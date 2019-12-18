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В Росатоме рассказали об испытаниях противоаварийного топлива для АЭС

Роман Захаров
03:54 18.12.2019
Параллельно планируется проведение испытаний оболочек толерантных твэлов непосредственно в реакторе ВВЭР-1000 энергоблока №2 Ростовской АЭС.
В Росатоме рассказали об испытаниях противоаварийного топлива для АЭС
© Фото: Атомтехэнерго

Специалисты российской атомной отрасли собираются в первом квартале следующего года начать тестировать на Ростовской АЭС компоненты российского так называемого толерантного ядерного топлива для АЭС, которое, как ожидается, поможет предотвращать тяжелые аварии на атомных станциях. Об этом сообщил директор научно-исследовательского и конструкторско-технологического отделения разработки тепловыделяющих элементов (твэлов) с оксидным урановым топливом тепловых реакторов АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара» (ВНИИНМ, входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ) Владимир Новиков.

Как рассказал специалист, параллельно планируется проведение испытаний оболочек толерантных твэлов непосредственно в реакторе ВВЭР-1000 энергоблока №2 Ростовской АЭС. Для этих целей, по его словам, будут изготовлены полномасштабные твэлы с оболочками из циркониевого сплава, покрытые хромом, и оболочками из сплава 42ХНМ, используемого в атомной энергетике. Оболочки при этом традиционно будут снаряжены диоксидом урана.

«В феврале следующего года на энергоблоке №2 Ростовской АЭС предстоит перегрузка топлива и планируется установить три тепловыделяющие сборки с опытными твэлами. В конце февраля - начале марта энергоблок выйдет на мощность, и мы начнем полноценный эксперимент с российским толерантным топливом в реальных условиях эксплуатации», - заявил Новиков в интервью отраслевому журналу «Вестник Атомпрома».

При этом он объяснил, что тесты позволят получить нужный опыт работы полномасштабных тепловыделяющих с «толерантными» оболочками в условиях ядерного энергореактора.

В настоящий момент во всем мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива, устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. Эксперты считают, что страна, которая первой решит эту задачу, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для атомных электростанций.

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