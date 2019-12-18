Условия жестче: организатора теракта в петербургском метро перевели в другое СИЗО

Приговоренного к пожизненному заключению фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова перевели из изолятора «Кресты» северной столицы в СИЗО-6 Ленинградской области. Об этом сообщил журналистам адвокат мужчины Виктор Дроздов.

«Причины выясняются», - добавил он.

По информации ТАСС, условия содержания в СИЗО-6 «Горелово» гораздо жестче, чем в других изоляторах. Место заключения часто посещают представители Общественной наблюдательной комиссии.

Взрыв в петербургской подземке произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще 60 пострадали. В декабре текущего года 11 подсудимых по делу были признаны виновными. Аброра Азимова приговорили к пожизненному сроку, остальные фигуранты получили от 19 до 28 лет лишения свободы.