Лавров упрекнул ЕС в попытках разделить Европу

Россия является частью европейского цивилизационного пространства, вклад в расширение которого она вносила на протяжении столетий. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В своей статье «Соседи по Европе», опубликованной в «Российской газете», министр подчеркнул, что в Брюсселе сейчас пытаются искусственно разделять Европу на «настоящую» и остальную.

«В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев". Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю», - уверен дипломат.

По мнению министра иностранных дел, Евросоюз на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с РФ.

«На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение - вплоть до Тихого океана», - напомнил Сергей Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что географически, исторически, экономически и культурно Россия была, есть и останется неотъемлемой европейской частью, которая по праву гордится своей самобытной идентичностью.