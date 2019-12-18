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Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций

Анна Касаткина
02:45 18.12.2019
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что РФ была вторым по величине торговым партнером для страны.
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций
© Фото: pixabay

Венгрия потеряла $8,5 млрд после введения Евросоюзом санкций против России. Страна также упустила множество экспортных возможностей, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы МИД, РФ была вторым по величине торговым партнером Венгрии. При этом он отметил, что государство не будет нарушать европейское единство по вопросу санкций.

«Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу», - добавил Сийярто.

Евросоюз ввел санкции против РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Так, были приостановлены переговоры о безвизовом режиме, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера, напоминает ТАСС.

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