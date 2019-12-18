Плохая видимость на дорогах: Москву окутает густой туман

В Москве в ближайшее время ожидается ухудшение видимости из-за образования тумана. Информацию об этом распространило ГУ МЧС РФ по столице.

«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

В МЧС посоветовали водителям не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дорогах. Пешеходам специалисты ведомства рекомендовали носить одежду со светоотражающими элементами.