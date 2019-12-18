Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Соответствующее заявление сделал боливийский министр внутренних дел Арторо Мурильо.

Ордер был выдан в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса. Бывшему главе государства вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после его отставки, следует из сообщения главы МВД, опубликованного на его странице в Twitter.

Мурильо является членом временного правительства президента Жанин Аньес - бывшего сенатора и противника Моралеса, вступившую в должность в ноябре этого года после того, как Моралес под давлением сил безопасности и антиправительственных протестов ушел с должности главы Боливии. Митингующие обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, на которых он одержал победу.

Моралес, в свою очередь, обвинял оппозицию в попытке государственного переворота. Впоследствии он покинул Боливию и прибыл в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Эво Моралес находился на посту президента с 2006 года.