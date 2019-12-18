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В МИД ДНР рассказали о ходе переговоров по стабилизации ситуации в Донбассе

Анна Касаткина
23:50 18.12.2019
Переговоры гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе прошли 18 декабря.
В МИД ДНР рассказали о ходе переговоров по стабилизации ситуации в Донбассе
© Фото: РИА Новости

Контактная группа по Донбассу еще не достигла договоренности по новым участкам разведения сил и средств. Об этом сообщила в Минске глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

По ее словам, ДНР предоставлены соответствующие предложения, однако с украинской стороны их не прозвучало.

«Обсуждать что-либо договорились на следующих заседаниях», - добавила Никонорова.

Министр также отметила, что в этом процессе важно не забыть о правовых механизмах регулирования услуг скорой помощи и МЧС на предполагаемых участках разведения, сообщает РИА Новости.

Переговоры гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 18 декабря также касались обмена удерживаемыми лицам. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, договоренности по этому вопросу достичь также не удалось.

«К сожалению, можно констатировать, что позиция украинской стороны – это саботаж всех рекомендаций, прописанных на прошедшем 9 декабря саммите “нормандской четверки” в Париже», - заявила она.

Необходимость разведения войск на новых участках в Донбассе и освобождения задержанных была озвучена во время саммита «нормандской четверки». Стороны договорились о мерах по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. 

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