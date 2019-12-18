В Генассамблее ООН приняли резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

В среду, 18 декабря, на заседании Генассамблее ООН был принят российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За документ проголосовали представители 133 стран, 52 государства воздержались, в том числе Франция, Австрия, Турция, Чехия и Словакия. США и Украина проголосовали «против» резолюции.

В документе, над которым работали более 60 стран, содержится призыв «ликвидировать все формы расовой дискриминации» всеми существующими средствами, при необходимости – законодательно.

Авторы резолюции глубоко обеспокоены героизацией нацистских движений, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС». Имеются ввиду попытки объявить членов этой организации, сотрудников нацистских движений и военных преступников «участниками национально-освободительных движений».

Также озабоченность вызывают участившиеся случаи «осквернения или разрушения памятников», а также незаконной эксгумации или переноса останков тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, говорится в резолюции.

В документе содержатся рекомендации принять конкретные меры в «законодательной области и в сфере образования», чтобы не произошел пересмотр итогов Второй мировой войны и «отрицание преступлений против человечности», передает ТАСС.