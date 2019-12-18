«Мы все - под воздействием»: Гусман оценил угрозу информационных технологий для общества

Журналист и телеведущий, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман выразил в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» позицию по поводу воздействия информационных технологий на современное человечество. По его мнению, опасность кроется в отсутствии какого бы то ни было регулирования данной области.

Гусман заявил, что все человечество находится под страшной гибридной угрозой гуманитарно-техногенного свойства, так как технологии получают все большее и большее распространение.

«Все мы в глобальном смысле находимся под опасным информационным воздействием тех или иных сил самого негативного свойства, и причина опасности - в отсутствии каких-либо правил игры в киберпространстве», - заявил Гусман.

Ранее в посольстве РФ в США оценили действия Америки, которая под предлогом «борьбы с киберугрозами» внесла в санкционные списки несколько российских компаний и граждан. Американская сторона попыталась связать «хакерские группировки» с правительством России без какой-либо почвы для подобных утверждений.