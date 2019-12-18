Тысяча лет на двоих: в Мексике нашли два 500-летних якоря с кораблей эскадры Кортеса

В Мексиканском заливе обнаружили два железных якоря, которые, вероятнее всего, принадлежали кораблю из эскадры испанца Эрнана Кортеса, высадившегося в нынешней Мексике еще до свержения империи ацтеков в 1519 году.

Археологи обнаружили якоря на дне около бывшего поселения испанцев Вилья-Рика в мексиканском штате Веракрус. Находки хорошо сохранились, хотя и были найдены на глубине в 10-15 метров под слоем отложений. Длина большого якоря составляет около четырех метров, ширина – около полутора.

Якоря позволяют ученым говорить об открытии новых обстоятельств по теме о вторжении испанцев в страну ацтеков.

«Завоевание Мексики было знаковым событием в истории человечества, и эти корабли, если мы сможем их найти, станут символами культурного столкновения двух цивилизаций», - цитирует «Российская газета» морского археолога Фридриха Хансельмана.

Напомним, Эрнан Кортес завоевал Мексику и уничтожил государство ацтеков. После этого он отдал приказ сжечь корабли своей эскадры, на которых они прибыли на континент. После уничтожения Кортес собрал группу охотников за сокровищами и отправился на их поиски вглубь страны ацтеков. Президент Мексики Андрес Мануэль публично обращался к испанскому королю Филипе VI и папе Римскому Франциску за извинениями перед коренными мексиканцами за смерть и разрушения, вызванные действиями Кортеса.