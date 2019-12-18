Зеленский прокомментировал протесты в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое отношение к протестам против закона о земле у Верховной рады 17 декабря. Глава государства заявил, что на митинге звучали «не голоса фермеров, а политические лозунги».

Зеленский подчеркнул, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение, но при этом должен быть готов нести ответственность, если от его действий кто-то пострадает. Дискуссии о законодательных инициативах, уточнил он, не должны нарушать закон.

«Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Во вторник несколько тысяч человек вышли к зданию украинского парламента, протестуя против нового закона о земле и требуя ввести запрет на продажу сельскохозяйственных угодий иностранцам. Мирная демонстрация постепенно переросла в столкновения митингующих и полиции, в результате чего несколько человек пострадали.