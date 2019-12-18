NASA ведет переговоры с Роскосмосом о новых местах на «Союзе»

NASA ведет переговоры с Роскосмосом о приобретении одного-двух дополнительных мест на «Союзе» для доставки экипажа на МКС до возобновления собственных пилотируемых полетов. Соответствующее заявление сделал замглавы программы МКС в американском космическом агентстве Джоел Монтабано.

«В настоящий момент последнее приобретенное нами место (для астронавта США на борту российского «Союза» - прим. ред.) должно стартовать в апреле 2020 года, и мы ведем ознакомительное обсуждение с Роскосмосом о покупке одного-двух дополнительных мест», - приводит РИА Новости слова Монтабано.

В октябре этого года глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что космическому агентству, вероятнее всего, понадобится одно-два места на российских ракетах-носителях «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию.

Брайденстайн также рассказал, что Соединенным Штатам будет необходима значительная поддержка для высадки астронавтов на Луну в 2024 году.