Есть жертвы: на трассе в Карелии столкнулись автомобиль и автобус

На автотрассе в Карелии произошло серьезное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения погиб водитель легковушки, еще пять человек получили различные травмы.

© МЧС России

ДТП случилось на 708 километре трассы «Кола» около 16 часов дня. По данным ГИБДД, водитель легкового Nissan не справился с управлением из-за сильного снегопада и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Сегежа - Петрозаводск.

© МЧС России

Как сообщает РИА Новости, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Травмы различной степени тяжести получили четверо из них, а также пассажир автомобиля.