Большинство задержанных в Домодедово граждан Израиля отпущены

Большинство задержанных в столичном аэропорту Домодедово израильтян отпустили. Об этом сообщили в посольстве Израиля в России.

В дипмиссии отметили, что каждый из задержанных граждан имел свои причины для приезда в РФ. Их объединяло только то, что все они прилетели из Израиля.

«Большинство человек отпустили. Один из них все еще задержан, но мы надеемся, что его скоро отпустят, как и других. 45 человек отпустили, один все еще задержан», - приводит слова представителя израильского посольства РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Домодедово задержаны 40 граждан Израиля, которым отказали во въезде на территорию РФ. По каким причинам это произошло, не сообщалось.