Большинство задержанных в Домодедово граждан Израиля отпущены
В израильском посольстве сообщили, что отпустили 45 человек, еще один все еще задержан.
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Большинство задержанных в столичном аэропорту Домодедово израильтян отпустили. Об этом сообщили в посольстве Израиля в России.
В дипмиссии отметили, что каждый из задержанных граждан имел свои причины для приезда в РФ. Их объединяло только то, что все они прилетели из Израиля.
«Большинство человек отпустили. Один из них все еще задержан, но мы надеемся, что его скоро отпустят, как и других. 45 человек отпустили, один все еще задержан», - приводит слова представителя израильского посольства РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Домодедово задержаны 40 граждан Израиля, которым отказали во въезде на территорию РФ. По каким причинам это произошло, не сообщалось.