Медведев и Румас обсудили интеграцию России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили в телефонном разговоре взаимоинтеграцию стран.

Главы правительств коснулись темы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Помимо этого, они также обсудили вопросы сотрудничества в энергетической области.

Отмечается, что инициатором переговоров выступила белорусская сторона. Медведев и Румас договорились не прекращать контакты.

Ранее на переговорах в Сочи Россия и Белоруссия согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб. Тогда Медведев и Румас констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии.