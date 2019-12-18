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В Росреестре зарегистрировали железнодорожную часть Крымского поста

Тамара Астапенкова
21:26 18.12.2019
Железнодорожная часть Крымского моста соединяет Темрюкский район Краснодарского края и город Керчь Республики Крым.
В Росреестре зарегистрировали железнодорожную часть Крымского поста
© Фото: Крымский мост vk

Железнодорожная часть Крымского моста поставлена на кадастровый учет в Росреестре. Об этом заявила замминистра экономического развития РФ, руководитель службы Виктория Абрамченко.

«Железнодорожные пути Крымского моста как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов РФ - Республики Крым и Краснодарского края, поставлены Росреестром на государственный кадастровый учет в сокращенные сроки…», - говорится на сайте Росреестра.

Абрамченко уточнила, что автодорожная часть Крымского моста, как сооружения, была поставлена на кадастровый учет в 2018 году. В Росреестре также зарегистрировано право собственности РФ и право оперативного управления на объект.

Ранее в Ростехнадзоре заявили об официальном окончании строительства железнодорожной части Крымского моста, которая соединяет Темрюкский район Краснодарского края и город Керчь Республики Крым. Общая протяженность железнодорожной части составляет 19 километров. Планируется, что пассажирские поезда будут проходить через мост со скоростью 120 км в час, грузовые – 80 км в час.

Напомни, что первый поезд на полуостров отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, из Москвы в Симферополь пассажирский состав выйдет 24 декабря.

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