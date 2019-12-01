МЦК установило рекорд по перевозке пассажиров
Более 570 тысяч человек воспользовались линией транспорта 29 декабря.
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Более полумиллиона человек проехались по Московскому центральному кольцу 29 ноября.
«Новый рекорд #МЦК: более 571 тысячи пассажиров перевезли «Ласточки» 29 ноября», - рассказали в пресс-службе столичного метро.
Столь высокий показатель удалось достичь благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии МЦД.
Наиболее популярным станциями стали Площадь Гагарина и Кутузовская. Как сообщает РИА Новости, предыдущий рекорд был установлен 3 апреля, когда МЦК перевезло 560 тысяч человек.