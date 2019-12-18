«Формируются известно как»: ополченец ДНР рассказал о попадании преступников в списки на обмен

Ополченец Донецкой Народной Республики, участвовавший в боевых действиях, рассказал в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» о принципах формирования списков граждан, предназначенных на обмен. Как заявил Алексей Седиков, в перечни лиц попадают в том числе и те, кто никак не был задействован в конфликте.

«Списки на обмен формируются известно как. В них “пихают” тех людей, которые не имеют отношения к конфликту. У меня лично есть данные человека, который совершил преступление, разбой. Он не имеет никакого отношения к Донбассу, и к нему пришли брать соглашение на обмен. 12 лет человеку дали за разбойное нападение», - рассказал ополченец.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции «нормандской четверки» после встречи в Елисейском дворце ответил на вопросы об обмене пленных в Донбассе. По его словам, обмен должен состояться до Нового года. Российский лидер Владимир Путин поддержал идею подготовить обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех».